مسؤول بوزارة الحكم المحلي يؤكد لـ«بوابة الوسط» وقوع جريمة بشعة في العجيلات

بنغازي - «بوابة الوسط» - سالم العبيدي | الجمعة 29 يونيو 2018, 03:25 صباحا

أكد مدير إدارة البلديات بوزارة الحكم المحلي، صلاح فطح، اليوم الجمعة، وقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص في بلدة العجيلات 80 كلم غرب العاصمة طرابلس.

وقال فطح لـ«بوابة الوسط» الجمعة إنه بعد التواصل مع المجلس المحلي العجيلات، جرى «التأكد من وقوع الجريمة التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص قتلو بطريقة بشعة وصلت إلى حد وضعهم في ماء مغلي (الطبخ على النار)».

ونفى فطح، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بـ«العثور على جثة رئيس المجلس المحلي بالعجيلات كمال زايد مقتولا رفقة اثنين آخرين بإحدى المزارع في البلدية، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جمله وتفصيلًا وهو بخير».

ونقل فطح عن رئيس المجلس المحلي العجيلات نيته، مراسلة وزارة الحكم المحلي و«طلب الدعم والحماية»، منوها إلى أن «الوضع الأمني متردي جدًا»، مؤكدا وجود عددًا من «الانتهاكات بالمنطقة المذكورة بين جرائم قتل وخطف».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديو مرئي لجريمة قتل وقعت في العجيلات غرب البلاد، لأشخاص تم وضعهم في الماء المغلي وطبخم بعد مقتلهم وتكبيلهم والتنكيل بهم.

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