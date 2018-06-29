عقيلة صالح: ساعة مباركة عودة درنة الزاهرة إلى حضن الوطن

قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التهاني إلى «الشعب الليبي وأهلنا في مدينة درنة وإلى أبطـال القـوات المسلحـة قيــادةً وضباطـاً وضبـاط صف وجنـود ورجال الأمن والقوات المساندة لهم الذين قدمـوا التضحيات الجسام لتحقيق هذا النصـر».

وقال المستشارعقيلة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في بيان أصدره ليل الخميس «إنها لساعة مباركـة ونحـن نحتفــي بعودة مدينة درنــة الزاهــرة إلى حضن الوطن وتخليصها من أيـادي الإرهـاب والتطـرف وبسط الأمن والأمان بها وطي صفحة مُظلمة أُختطفت خلالها المدينة مغتصبة من قبل المتطرفين والإرهابييـن».

وأضاف: «اليـوم ينجلـي الظــلام لتُشـرق شمس درنة الزاهـرة بفضـل من الله ثم بتضحيات أبطال القوات المسلحة وأهل المدينة ومن ساندهم لخلاصها من قبضة الإرهابيين».

كما قدم المشتشار عقيلة «تحية خالصـة ملئها التقدير والعرفان إلى أُمهات الشُهداء واسرهم لتقديمهم أعز مايملكون فداءً للوطن ، فالمجد والخلود للشُهداء البررة وشفا الله جرحانا ومتعهم الله بالصحة والعافية».

واحتفل أهالي مدينة درنة بإعلان المشير، خليفة حفتر تحرير المدينة ليل الخميس بعد أن كانت المدينة لقرابة 4 سنوات تحت سيطرة مجموعات مسلحة تسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها»، لا تعترف بأيٍّ من الأجسام السياسية القائمة في ليبيا.