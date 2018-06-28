جلسة نقاش حول المبادرة الفرنسية لتسوية الأزمة الليبية في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 28 يونيو 2018, 10:40 مساء
جلسة النقاش حول المبادرة الفرنسية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظمت جمعية أصدقاء مكتبة اليونسكو ومنظمة «زلاف» للتنمية والإعلام، في مدينة سبها، اليوم الخميس، جلسة نقاش بعنوان «المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية (فرص النجاح وصعوبات التطبيق)» بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمثقفين والصحفيين.

وقال المشرف على الجلسة مسعود بكاكو لـ«بوابة الوسط» إن محاور النقاش تضمنت سياق وإطار المبادرة الفرنسية ومضمون بنودها وأهميتها إلى جانب المواقف المحلية والدولية والإقليمية منها وفرص النجاج وإمكانية التطبيق، مشيرًا إلى تجميع المشاركات والآراء حول المحاور لتضمينها فى مذكرة على هيئة بيان.

وأضاف مدير جمعية أصدقاء مكتبة اليونيسكو الدكتور طاهرعريفة لـ«بوابة الوسط» أن المشاركين في الجلسة أيدوا مخرجات «إعلان باريس» حول الانتخابات مطالبين المجتمع الدولي بأن يكون جادًا حول هذا الطرح.

وأضاف عريفة أن المشاركين طالبوا أيضًا الأطراف السياسية بالالتزام بما اتفقت عليه فى مؤتمر باريس ومخرجاته حتى تتمكن البلاد من تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري لأنها المخرج من الأزمة الراهنة في البلاد.

جلسة النقاش حول المبادرة الفرنسية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جلسة النقاش حول المبادرة الفرنسية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جلسة النقاش حول المبادرة الفرنسية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جلسة النقاش حول المبادرة الفرنسية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جلسة النقاش حول المبادرة الفرنسية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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