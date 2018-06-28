في العدد 136: توابع قرار ضم المنشآت النفطية إلى «الموقتة»، وملامح قانون الاستفتاء على الدستور

العدد 136 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس، 28 يونيو 2018. (بوابة الوسط)

صدر، اليوم الخميس، العدد 136 من جريدة «الوسط» وركزت القصة الرئيسية على توابع قرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، الإثنين الماضي، تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة، وكيفية التعاطي مع البيان الرباعي الصادر عن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب بيان الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رصد شامل لردود الفعل الداخلية، على القرار.

وتنشر «الوسط» تقريرًا منفصلاً عن حصاد تطورات الأسبوع الأخير في الهلال النفطي تحت عنوان «صراع الشرعية بعد مفاوضات النيران!»، راصدة مواقف الأطراف السياسية والقوى الدولية وآراء المحللين حول قرار القيادة العامة للجيش، الإثنين الماضي، تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة.

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وفي تقرير آخر، تحاول الوسط الإجابة عن سؤال «هل تنجح أوروبا في إنشاء مراكز حماية دولية للمهاجرين؟»، مسلطة الضوء على زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الإثنين، طرابلس، واقتراح إنشاء مراكز استقبال مهاجرين في الحدود الجنوبية الليبية. كما تنفرد بنشر بنود مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، الذي يحتوي جملة من الضوابط التي تلتزم بموجبها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنظيم عملية الاستفتاء خلال الفترة المقبلة.

الصفحات الاقتصادية

وفي الصفحات الاقتصادية، تنشر «الوسط» تحقيقًا عن ملف الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، الذي فرض نفسه على المشهد الليبي الساخن الأحد الماضي، في ثلاثة تحركات ليبية وأممية، من بينها كشف تفاصيل تحقيق رسمي يجريه وفد مجلس الأمن الدولي في بلجيكا لمعرفة مصير الأموال الليبية المجمدة في البلاد منذ العام 2011، كما تنشر «الوسط» خارطة الحقول والموانئ وأحواض النفط الليبية وشركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا.

الصفحة الفنية

أجرت الصفحة الفنية، هذا الأسبوع، لقاء مع الفنان الكبير سالم عيسى، تحدث فيه عن الظروف التي تواجه الفنانين الليبيين، بالإضافة إلى آخر نشاطات وزارة الثقافة والإعلام، كما تتحدث الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا عن أول أعمالها في مصر «فوق السحاب».

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وكشفت الصفحة أيضًا كواليس مهرجان «موازين» الذي يقام في العاصمة المغربية الرباط، وآخر المستجدات التي طرأت على الهيكل التنظيمي لمهرجان «أسوان لأفلام المرأة».

الثقافة والرياضة

وفي الصفحة الثقافية، تنشر «الوسط» متابعة لمشاركة ليبيا في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة «الألكسو»، الذي استضافته تونس بمقر المنظمة مؤخرًا واستمر على مدار يومين.

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وعالجت صفحات الرياضة الأحداث التي شهدتها مدرجات ملعب طرابلس الدولي، الأربعاء، من قبل بعض الجماهير، ونتج عنها اندلاع النيران في بعض المنشآت، وتابعت آراء صفحات التواصل الاجتماعي، التي اتهمت مشجعي أهلي طرابلس، بارتكاب هذه الأفعال، احتجاجًا على قرار اتحاد الكرة بإعادة مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم، غدًا الجمعة بملعب طرابلس الدولي.