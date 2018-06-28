استئناف إصدار جواز السفر الإلكترونى في سرت الأحد المقبل

أعلن رئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت العقيد نصر بن نائل استنئاف عمل التصوير واستخراج جواز السفر الإلكترونى الجديد للمواطنين اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وقال العقيد نصر بن نائل لـ«بوابة الوسط» الخميس «حددت التعامل مع المواطنين من الذين لديهم حجوزات سابقة مراجعة المصلحة بسرت يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لاستخراج مستندات السفر لهم».

وأشار نصر إلى أن مصلحة الجوازات قامت خلال الأيام الماضية بـ«تصوير واستخراج جوازات سفر جديدة لحجاج العام الحالي والقاطنين ببلدية سرت وضواحيها ممن ليس لديهم مستندات سفر وفقًا للكشف المعتمد من الهئية العامة للأوقاف».