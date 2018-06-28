استئناف إصدار جواز السفر الإلكترونى في سرت الأحد المقبل

سرت- بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 28 يونيو 2018, 07:31 مساء

أعلن رئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت العقيد نصر بن نائل استنئاف عمل التصوير واستخراج جواز السفر الإلكترونى الجديد  للمواطنين اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وقال العقيد نصر بن نائل  لـ«بوابة الوسط» الخميس «حددت التعامل مع المواطنين من الذين لديهم حجوزات سابقة مراجعة المصلحة بسرت يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لاستخراج  مستندات السفر لهم».

وأشار نصر إلى أن مصلحة الجوازات قامت خلال الأيام الماضية بـ«تصوير واستخراج جوازات سفر جديدة لحجاج  العام الحالي والقاطنين ببلدية سرت وضواحيها ممن  ليس لديهم مستندات سفر وفقًا للكشف المعتمد من الهئية العامة للأوقاف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طقوس وتقاليد هي سر التألق الدائم لرونالدو
رياضة عالمية
فرج سعيد لـ«بوابة الوسط»: نحترم تعاقد الشركات لكن عليها أن تجلس معنا
ليبيا
المشير حفتر يستقبل السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بمقر القيادة العامة
ليبيا
انخفاض الدينار في السوق السوداء
ليبيا
دراسة: تشكّل كوكب المريخ كان سريعًا
علوم وتكنولوجيا
«فيسبوك» توقف مشروع طائرات مسيّرة لتوفير الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
بعد أن فُقدا منذ فبراير.. العثور على جثتي شابين بمزرعة غرب بنغازي
ليبيا
في دور الـ16: البرازيل تصطدم بالمكسيك .. وسويسرا مع السويد
رياضة عالمية
قاضٍ أميركي يحكم بالسجن 22 سنة على أحمد أبوختالة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحدث لجسمك حين تعيش في المرتفعات؟