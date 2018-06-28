رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع الفريق الطبي الأميركي لزراعة الأعضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 06:43 مساء

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع الفريق الطبي الأميركي المتخصص في عمليات زراعة الأعضاء برئاسة بروفيسور تيمبرويت.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحته على «فيسبوك»: «إن اللقاء يأتي في إطار الاهتمام ببرنامج توطين العلاج بالداخل»، لافتًا إلى أن زيارة الفريق الطبي الأميركي «زيارة أولية لمعاينة المستشفيات وتوقيع اتفاقية تحدد برنامج العمل».

وأوضح أن السراج بحث مع أعضاء الفريق الأميركي برنامج إجراء عمليات زراعة الأعضاء بالمستشفيات الليبية المتخصصة، وتدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة، مشيرًا إلى أن الفريق يزور ليبيا وفقًا للتنسيق بين المستشفى الجامعي بولاية ماسوستش، والجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني.

وأكد السراج، خلال الاجتماع، أهمية التواصل بين المؤسسات الطبية الليبية والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة، معربًا عن دعمه برامج توطين العلاج بصيغ مختلفة من بينها قدوم فرق طبية متخصصة لإجراء عمليات بالداخل وتدريب الطواقم الطبية.

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