المشير حفتر يستقبل السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بمقر القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 05:05 مساء

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كرومي والوفد الرفيع المرافق لها في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن القائد العام المشير خليفة حفتر ناقش مع السفيرة الفرنسية «نتائج مؤتمر باريس وعددًا من المستجدات على الساحتين المحلية والدولية».

وكانت السفيرة الفرنسية وصلت، أمس الأربعاء، إلى مدينة بنغازي واجتمعت مع عميد بلدية بنغازي المستشار العبار لمناقشة المستجدات السياسية في ليبيا والتطورات الأخيرة في إطار متابعة مؤتمر باريس.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة جولات ميدانية مكثفة للسفيرة الفرنسية في عدد من المدن الليبية في إطار متابعة مؤتمر باريس الذي نص الإعلان الصادر عنه على تهيئة الأجواء في ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

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