انخفاض الدينار في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 03:52 مساء

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي  في السوق السوداء مقابل الدينار الليبي، وسط موجة تذبذب بين الصعود والهبوط حول حاجز 7 دينارات.

وصعدت العملة الأميركية 3 قروش، مسجلة 6.82 دينار الخميس، مقابل 6.79 دينار الأربعاء، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسجل سعر اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعًا بنحو 4 و6 قروش على الترتيب، إذ صعد اليورو إلى 7.85 دينار اليوم مقارنة بـ 7.81 دينار أمس، فيما زادت العملة البريطانية إلى 8.90 دينار، مقابل 8.84 دينار الأربعاء.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسبوع الماضي حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.

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