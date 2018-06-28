صنع الله يعرض على السراج الإجراءات المتخذة حيال التطورات الأخيرة في منطقة الهلال

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي السراج. (صورة من المكتب الإعلامي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان صادر عنه اليوم، إن صنع الله عرض ما تم اتخاذه من إجراءات حيال التطورات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي.

وجدد السراج تأكيده بأن «ثروة النفط هي قوت الليبيين ومصدر دخلهم الوحيد ويجب أن تكون خارج دائرة الصراع بمختلف أشكاله، وأن تظل هذه الثروة تحت السيطرة الحصرية للشركة الوطنية للنفط، والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، أعلنت الأربعاء، استلام كافة الموانئ والحقول في منطقة الهلال النفطي، تنفيذًا لقرار القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

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رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي السراج. (صورة من المكتب الإعلامي)