اجتماع بسرت لوضع الترتيبات النهائية لامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية

طلاب ليبيون يؤدون الامتحانات في جادو. (الإنترنت)

عقد بسرت اجتماع موسع لوضع الترتيبات النهائية لامتحانات الطلاب في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري.

ضم الاجتماع مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي، ومدير مكتب الامتحاناتK ميلاد عمر القبي، ومدير مكتب الخدمات التعليمية سرت المركز مفتاح عقيلة القذافي، ورؤساء ومراقبي لجان الامتحانات العامة لإتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الجاري 2017- 2018.

وقال مراقب تعليم سرت في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لاستعراض اللوائح الصادرة عن الإدارة العامة للامتحانات ووزارة التعليم بخصوص الامتحانات، واستعراض جداول امتحانات الشهادة، وكذلك بحث الترتيبات النهائية مع رؤساء ومراقبي لجان الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الجاري التي تنطلق يوم السبت المقبل.

وأوضح أن عدد لجان الامتحانات ببلدية سرت يبلغ ثلاثة وعشرين لجنة يمتحن أمامها طلاب الصف التاسع، مؤكدًا أن 1897 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم طلاب المنازل والمدارس الخاصة.

وتشمل لجان الامتحانات مناطق هراوة شرق سرت وحتى أبونجيم زمزم جنوب غرب سرت وأبوهادي جنوب سرت.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية في تأمين وصول أسئلة الامتحانات للشهادة الإعدادية وتحديد مواعيد لرؤساء اللجان بتسلم الأسئلة بشكل يومي، وكذلك تسليم كراسات الإجابات.