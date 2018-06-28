عقيلة صالح يعقد 5 لقاءات لمناقشة ملفات «مهمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 02:28 مساء
عقيلة صالح يعقد لقاء مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح. (صورة من مجلس النواب)

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، سلسلة اجتماعات مع رؤساء الحكومة الموقتة وهيئة الحج والعمرة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسفير الإيطالي لدى ليبيا.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، إن عقيلة صالح اجتمع مع رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بالأوضاع الراهنة في الهلال النفطي، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد، وكذلك أوضاع مدينة درنة، وتحريرها من الإرهاب وتوفير الدعم اللازم للمدينة في كل المجالات.

وفي سياق متصل، اجتمع عقيلة صالح مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بالمصالح المشتركة بين البلدين وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في ليبيا واستعداد إيطاليا مساعدة ليبيا في تقديم الدعم اللوجستي وغيرها ما تحتاجه الانتخابات في ليبيا من أجل إنجاحها، مؤكدًا أن اللقاء ناقش توحيد المؤسسات واستقرار الأوضاع في ليبيا.

كما اجتمع رئيس مجلس النواب، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لمناقشة إصدار قوانين الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك مدى استعداد مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات في مواعيدها.

من جهة أخرى، عقد عقيلة صالح اجتماعًا مع رئيس هيئة الحج والعمرة ومنسق عام حجاج المنطقة الشرقية برقة، جبريل عقيلة محمد، اطلع خلاله على توزيع أعداد الحجاج على مستوى ليبيا ونسبة وأعداد كل منطقة من حجاج كبار السن والقرعة وأسر الشهداء والمبتورين، وكذلك على خطة الترتيبات اللازمة التي سوف توضع للحجاج لأداء مناسك الحج هذا العام.

كما التقى رئيس مجلس النواب، مع وزير التعليم في الحكومة الموقتة الدكتور فوزي بو مريز، لمتابعة سير العملية التعليمية والاستعداد لامتحانات شهادة الثانوية والإعدادية في كل بلديات ليبيا، وكذلك سير عمل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

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