«أجوكو»: حرس المنشآت يمنع ناقلة نفط من دخول ميناء الحريقة

ناقلة نفط مالطية. (فرانس برس)

قال مصدر فني في شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) إن حرس المنشِآت النفطية منع ناقلة نفط من دخول ميناء الحريقة أمس.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، فرج سعيد الحاسي، أنه «سيتم التعامل مع أي ناقلة نفط تحاول الدخول إلى المياه الإقليمية دون إذن مسبق على أنه تجاوز، وفق الإجراءات القانونية».

من جانبه، قال مصدر فني من ميناء الزويتينة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إنه لن يُسمح بدخول ناقلة النفط التي ستصل خلال ثلاثة أيام لميناء الزويتينة بعد تعليمات رئيس مؤسسة النفط في بنغازي فرج سعيد الحاسي إلا بإذن من الأخير.

الأمر نفسه، أكده مصدر من شركة سرت للنفط والغاز، بناء على الاجتماع الذي عقده الحاسي مع إدارة شركة سرت للنفط والغاز.

وكان الحاسي قال إنه تم إيقاف تصدير النفط رسميًا من موانئ المنطقة الشرقية إلا بإذن منه. وأضاف أنه أصدر التعليمات لكل شركات المنطقة الشرقية بإيقاف تصدير النفط من موانئها إلا بإذن رسمي من إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي، مؤكدًا: «تطبيق هذه التعليمات، بالتعاون مع جهاز حرس المنشآت النفطية».

وتابع الحاسي، أنه لم يتم تحديد موعد لرفع القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف، مشيرًا إلى وجود 1.4 مليون برميل من النفط الخام في خزانات السدرة.