عقيلة صالح يبحث مع السايح «استعدادات المفوضية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح. (صورة من مجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، استعدادات المفوضية وجاهزيتها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان صادر عنه إن الاجتماع عقد أمس الأربعاء بمقر إقامة عقيلة صالح بمدينة القبة، وحضره رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور رمضان شمبش.

وناقش اللقاء الاستحقاقات التشريعية الملقاة على عاتق مجلس النواب من إصدار التشريعات والقوانين اللازمة، منها مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الذي يناقشه مجلس النواب هذه الأيام، للمضي قدمًا في تنظيم الانتخابات القادمة في البلاد، في أقرب وقت ممكن.

وحدد مشروع قانون الاستفتاء على الدستور جملة من الضوابط التي تلتزم بموجبها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنظيم عملية الاستفتاء خلال الفترة المقبلة.

وأشارت مسوَّدة مشروع القانون الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يناط بها إدارة وتنفيذ عملية الاستفتاء بموجب قانون إنشائها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تسلمها القانون.

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