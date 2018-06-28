مؤسسة النفط ببنغازي: إيقاف التصدير من موانئ المنطقة الشرقية إلا بإذن من الحاسي

لقطة عامة لميناء السدر بليبيا. (رويترز)

قال رئيس مؤسسة النفط في بنغازي فرج سعيد الحاسي، إنه تم إيقاف تصدير النفط رسميًا من موانئ المنطقة الشرقية إلا بإذن منه.

وأضاف الحاسي، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، أنه تم إعطاء التعليمات لكل شركات المنطقة الشرقية بإيقاف تصدير النفط من موانئها إلا بإذن رسمي من إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي.

وأوضح رئيس مؤسسة النفط ببنغازي: «نعمل على تطبيق هذه التعليمات، بالتعاون مع جهاز حرس المنشآت النفطية»، مؤكدًا أنه «سيتم التعامل مع أي ناقلة نفط تحاول الدخول للمياه الإقليمية دون إذن مسبق على أنه تجاوز، وفق الإجراءات القانونية».

وتابع الحاسي، أنه لم يتم تحديد موعد لرفع القوة القاهرة عن ميناءي السدرة وراس لانوف وهناك، مشيرًا إلى أن هناك 1.4 مليون برميل من النفط الخام موجودة في خزانات السدرة.

وأكد، أن مؤسسة النفط في بنغازي، استلمت أمس رسميًا موانئ المنطقة الشرقية بعد زيارة لها، تم الاجتماع خلالها بإدارات الموانئ.

من جانبه، قال مصدر فني في شركة «الخليج العربي للنفط»، إنه تم منع ناقلة نفط من دخول ميناء الحريقة أمس عن طريق حرس المنشآت النفطية.

مصدر فني من ميناء الزويتينة أكد أيضا أنه لن يُسمح بدخول ناقلة النفط التي ستصل خلال 3 أيام لميناء الزويتينة بعد تعليمات الحاسي إلا بإذن من الأخير.

الأمر نفسه، أكده مصدر من شركة سرت للنفط والغاز، بناء على الاجتماع الذي عقده الحاسي مع إدارة شركة سرت للنفط والغاز.