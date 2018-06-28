قزيط يكشف أسباب زيارة الوفد الأميركي مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوري | الخميس 28 يونيو 2018, 11:56 صباحا
زيارة الوفد الأميركي إلى مصراتة. (صورة من إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء)

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبوالقاسم قزيط، إن زيارة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، واللواء بالأفريكوم غريغ أولسون، إلى مصراتة جاءت  لتعزيز  التواصل  بين  الأطراف  الليبية الفاعلة والولايات المتحدة.

وأضاف قزيط، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن اللقاء كان مجدولا من مدة سابقة، في إطار تعزيز التعاون  بين قوة البنيان المرصوص والأفريكوم في محاربة الإرهاب.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى أن اللقاء ناقش كافة المستجدات على الساحة الليبية والاستماع لوجهة نظر مصراتة في التطورات الأخيرة.

وأكد قزيط: «ناقشنا مع الوفد التطورات في الهلال النفطي  وضرورة أن  تكون  المؤسسات  بعيدة  عن  الصراع  وتحت  سيطرة  المؤسسة الليبية  للنفط  وحكومة الوفاق المعترف  بها  دوليا، كما تم نقاش  الغياب  الواضح  للترتيبات الأمنية  خاصة في العاصمة  طرابلس وتغول الميليشيات على الحكومة  والسلطات الرسمية».

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