كندا تدعو لإعادة المنشآت النفطية تحت سيطرة مؤسسة النفط في طرابلس

أعربت السفارة الكندية لدى ليبيا اليوم الخميس، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في الهلال النفطي، داعية إلى إعادة السيطرة على مواردها تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط - طرابلس لجميع الليبيين.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن كندا تدعم عمل البعثة الأممية في ليبيا للوصول إلى حل سياسي في ليبيا.

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وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة قال في مؤتمر صحفي من ميناء السدرة أمس، «إن العمليات النفطية من اليوم فصاعدًا ستكون في أيدٍ أمينة»، متعهدًا بـ«إيصال الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي في البيضاء برئاسة علي الحبري».

وأضاف سعيد أن هذه الأموال تخص الليبيين كافة، والقوانين تحدد أوجه الصرف وتحافظ عليها».

من جانبه، أعلن الناطق باسم الحكومة الموقتة استلام الموانئ النفطية، تنفيذًا لقرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بتسليم الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة.

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