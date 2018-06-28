«داخلية الوفاق» تهيب بالجمهور الرياضي عدم تعريض المنشآت للتخريب

وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العارف الخوجة. (صورة من داخلية الوفاق).

أهابت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بالجمهور الرياضي، الحفاظ على الأمن وعدم تعريض المنشآت الرياضية للتخريب، حفاظا عليها وعلى سمعة ليبيا عربيًا وإفريقيًا وعالميًا، خاصة في ظل السعي لرفع العقوبات على الملاعب الليبية.

كما دعت الوزارة في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجماهير الرياضية إلى تعزيز جسور التواصل الرياضي وإبقاء المحبة فيما بينهم، وفق مبدأ التنافس الشريف، دون اللجوء إلى الأعمال التخريب والشغب وتحكيم صوت العقل وتغليب المصلحة العليا للوطن، وانتهاج أسلوب التهدئة في حل كافة المشاكل وعدم الانجرار وراء من يريد العبث بالأمن والاستقرار باللجوء إلى الشغب وإغلاق الطرق مما يضر بالمصلحة العامة.

وتعرضت مرافق المدينة الرياضية بطرابلس لعملية حرق واتلاف أمس بعد قرار اتحاد الكرة الليبية إعادة مباراة كرة القدم بين فريقي الاتحاد وأهلي طرابلس.