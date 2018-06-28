داخلية الموقتة تنشئ فرعًا لإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالأبيار

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الخميس 28 يونيو 2018, 10:43 صباحا

قرر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة،  المستشار إبراهيم بوشناف، إنشاء فرع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بلدية الأبيار.

وبحسب القرار الصادر اليوم الخميس، وتلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، فإن تبعية الفرع ستكون لمدير الإدارة مباشرة ومقرها الرئيس في الأبيار، مضيفًا أن اختصاصه التحري والاستدلال في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار القرار إلى أن من بين مهام الفرع، التعاون مع الجهات الأمنية داخل النطاق الجغرافي للحدود الإدارية لمديرية أمن الأبيار وفيما يتعلق باختصاصه، إلى جانب إحالة الجرائم المرتكبة إلى النيابة العامة.

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