معيتيق يبحث مع وفد أميركي رفع القدرات الليبية في مكافحة الإرهاب وحرس الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 10:04 صباحا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، واللواء بالأفريكوم غريغ أولسون، رفع القدرات الليبية في مكافحة الإرهاب وحرس الحدود.

وقالت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، في بيان صادر عنها الأربعاء، إن اللقاء الذي عقد في الكلية الجوية بمصراتة، حضره آمرو المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، وقوى مكافحة الاٍرهاب اللواء محمد الزين، والكلية الجوية مصراتة اللواء مفتاح عبجة، ومجموعة من القيادات العسكرية بالمنطقة العسكرية الوسطى، وغرفة إزالة الألغام.

وأكد معيتيق، خلال اللقاء، أهمية التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة الإرهاب ورفع القدرات الليبية في مكافحة الإرهاب وحرس الحدود.

وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي، بـ«دعم الولايات المتحدة للملف الاقتصادي واستضافتها للحوار الاقتصادي في تونس»، مؤكدًا «استمرار التعاون في هذا المجال بين البلدين الصديقين»، فيما أجرى الوفد الأميركي لقاء موسعا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة.

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