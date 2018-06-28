كاجمان يبحث مع السفير الأوكراني التعاون في أمن الحدود

كاجمان خلال مباحثاته مع سفير أوكرانيا أمس الأربعاء. (الإنترنت)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان مع سفير أوكرانيا لدى ليبيا اميكولا ناهورني، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين.

وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاربعاء، أوجه التعاون في مجال التجارة وأمن الحدود، والتأكيد على أهمية العلاقات الليبية الأوكرانية، والعمل على تفعيل اللجنة الليبية الأوكرانية المشتركة.

كما تناول اللقاء، أهمية التعامل على المستوى الدولي والتواصل مع الأطر الليبية والأوكرانية المعنية في المجالات التجارية، والاقتصادية، والصناعية، والصحية، والطيران المدني.