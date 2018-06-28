«إيواء المهاجرين بزوارة» يعلن ترحيل 260 مهاجرًا إلى نيجيريا وبنغلادش

ترحيل المهاجرين من مركز زوارة. (الإنترنت)

أعلن مركز إيواء المهاجرين بمدينة زوارة، ترحيل 260 مهاجرًا، من نيجيريا وبنغلادش، إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، في إطار برنامج العودة الطوعية، الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة.

وقال المكتب الإعلامي بالمركز، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إنه جرى إتاحة الفرصة لتواصل المهاجرين مع سفاراتهم، لإثبات جنسياتهم وإتمام إجراءات ووثائق السفر لترحيلهم، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح المركز، أنه جرى تقسيم المهاجرين إلى مجموعتين الأولى من نيجيريا وتبلغ 149 مهاجرًا، والثانية 111 مهاجرًا، من بنغلادش.

وأعرب الناطق باسم المركز عن استيائه من تزايد عدد المهاجرين بالمركز ونقص الإمكانات لتقديم الخدمات اللازمة.