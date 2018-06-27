«الهلال الأحمر» تقدم مساعدات إنسانية لمهاجرين بمركز إيواء الساحل

قال مدير مكتب الإعلام والنشر بالأمانة العامة لجمعية «الهلال الأحمر»، بهاء الكواش، إن الفريق الطبي التابع للجمعية، فرع توكرة توجه إلى مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، فرع الساحل لتقديم الخدمات الصحية لمهاجرين غير شرعيين داخل المركز.

وأوضح الكواش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن الفريق الطبي أجرى الفحوصات الطبية اللازمة للمهاجرين، وقام بتسليم النتائج ﻹدارة مركز الإيواء، مضيفًا أن الفريق اطلع على أوضاع النزلاء داخل المركز، وقدم مساعدات إنسانية متمثلة في مواد التنظيف والملابس.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات اللازمة لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.