أوجلة تسيِّر أكثر من 1160 سلّة من التمور لرجال الجيش بدرنة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأربعاء 27 يونيو 2018, 09:34 مساء

أطلقت مزارع الفضيل بوعمر الأوجلي بادرة بتسييرها لقافلة مساعدات تحتوي على أكثر من 1160 صندوقًا من التمور نوع الصعيدي إلى رجال القوات المسلحة الليبية المرابطين بمدينة درنة.

وقال مالك مزارع الفضيل صالح الفضيل لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن هذه القافلة جاءت لدعم القوات المسلحة الليبية التي تحارب المجموعات الإرهابية في مدينة درنة.

وأضاف «إن هذا أقل شيء يقدّم منا للرجال الذين يقدمون أرواحهم فداءً لهذا الوطن»، مشيرًا إلى أنّ القافلة ليست الأولى التي وزعت للقوات المسلحة، فقد سبقتها عدة قافلات أثناء عمليات تحرير مدينة بنغازي والهلال النفطي وغيرها.

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