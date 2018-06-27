بلدية أوجلة تناقش تفعيل دور الجهات الأمنية في المدينة

عُقد ظهر اليوم الأربعاء، بمقر بلدية أوجلة اجتماع موسع ضم عميد المجلس البلدي السنوسي الفضيل، وأعيان وحكماء المدينة وممثلين عن الجهات الأمنية والعسكرية وآمر كتيبة التدخل السريع المقدّم عماد السنوسي، لبحث تفعيل دور الجهات الأمنية لتأمين المدينة.

وناقش المجتمعون مع ممثلي الجهات الأمنية والعسكرية إمكانية إقامة دوريات أمنية مكثفة حول مدينة أوجلة بشكل خاص لتأمين بوابة أوجلة الشمالية التي تعد المنفذ الرئيسي لمناطق ومدن الجنوب الشرقي.

وقال عميد بلدية أوجلة السنوسي الفضيل إنّ البلدية «جاهزة للتعاون التام وتقديم الدّعم اللوجستي للقوة الأمنية الموجودة بالمنطقة، بقدر المستطاع» مشيرًا إلى اتفاق المجتمعين «على رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون أو المتعاونين مع أي جماعات إرهابية أو خلايا نائمة إن ثـبُت ذلك».

وفي ذات السياق أكد آمر الكتيبة المقدم عماد السنوسي على أهمية بسط الأمن في المنطقة الحساسة من ليبيا كونها السلة الاقتصادية للبلاد لاحتوائها على عدد كبير من الحقول النفطية والشركات الخدمية.

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش كلفت كتيبة التدخل السّريع بتأمين مدن الواحات بالكامل بعد الهجوم الذي استهدف بوابة أوجلة الشمالية وخطف أمنيين متمركزين بها من قبل تنظيم «داعش» في 5 مايو الماضي.