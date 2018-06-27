اللواء بوخمادة يعقد اجتماعًا موسعًا مع ضباط الوحدات الفرعية بالقوات الخاصة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 27 يونيو 2018, 08:33 مساء

عقد آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة صباح اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا بمقر إدارة القوات الخاصة في بنغازي مع ضباط الوحدات الفرعية بالقوات الخاصة لبحث آخر التطورات والمستجدات.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي لـ«بوابة الوسط» إن اللواء بوخمادة دعا كافة الضباط إلى تحمّل مسؤلياتهم والمحافظة على الضبط والربط العسكرى والمحافظة على ما قدمه رجال القوات الخاصة فى ميادين القتال.

وأوضح الزوي، أن الاجتماع تناول ملف الشهداء، ومشاكل الجرحى وتقديم المساعدة والخدمات الصحية والرعاية اللازمة لهم، مؤكدًا عدم تحمل مسؤولية أى فرد من القوات الخاصة يقوم بعمل يمس المؤسسة العسكرية وأمن المواطن ولا شرعية لهم ويجب تسليمهم للعدالة.

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