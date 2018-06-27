إيطاليا تمنح ليبيا 12 زورقًا وتدرب 513 ضابطًا لمواجهة قوارب الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 08:09 مساء
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني

تعهد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الأربعاء، بمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية وبتدريب طواقم بخفر السواحل للتصدي للهجرة غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ الليبية، وفق ما ذكرت وكالة «آكي» الإيطالية.

وأضاف سالفيني، في تصريحات للصحفيين على هامش مداخلة بمجلس النواب في روما مساء اليوم: «سيتم منح 12 قارب دورية إلى ليبيا مع ما يترتب على ذلك من تدريب للطواقم لمواصلة حماية الأرواح في البحر المتوسط».

ولفت إلى أن «إيطاليا دربت 213 ضابطًا من خفر السواحل الليبي، ويمكن تدريب 300 آخرين ضمن عملية صوفيا الأوروبية، لافتًا إلى أنه «استنادًا إلى آخر بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي تمّ تحديثها في شهر مارس الماضي، يوجد في ليبيا 662 ألف مهاجر، 91% منهم ذكور و10% من القصّر».

وعقب زيارته الأخيرة إلى طرابلس، قال سالفيني بعد عودته إلى روما مباشرة: «نادرًا ما وجدت تطابقًا في النوايا مثل ما لمسته مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ومع كل السلطات التي التقيتها».

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