ليبيا ترحّل 27 مهاجرًا سيرالونيًا إلى بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 07:56 مساء
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يعلن ترحيل 27 مهاجرًا غير شرعي سيرالونيًا إلى بلدهم.

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الأربعاء، ترحيل 27 مهاجرًا غير شرعي سيراليونيًا إلى بلدهم عبر مطار إمعيتيقة الدولي جوًّا.

وأشار بيان للجهاز عبر «فيسبوك» إلى أن الجهاز رحل 27 مهاجرًا إلى سيراليون من خلال العودة الطوعية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس بطريق السكة.

وأضاف الجهاز أن «هذه العودة تأتي بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجر IOM».

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم من الجنسيتين المغربية والجزائرية، ومن نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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