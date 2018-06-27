تعرّف على مدة الاستفتاء على الدستور وموعد إعلان النتائج النهائية

القاهرة – بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 27 يونيو 2018, 07:49 مساء
يحدد مجلس النواب يوم الاستفتاء بناء على اقتراح من المفوضية العليا للانتخابات

أعطى مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، الحق لمجلس النواب في تحديد يوم الاستفتاء بناءً على اقتراح من المفوضية العليا للانتخابات، على أن يكون يومًا واحدًا وعطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد وكافة مرافقها.

وأشارت مسوّدة مشروع القانون الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، إلى أنّه في حال «تعذر إجراء عملية الاستفتاء في أحد المراكز، بسبب أعمال شغب أوعنف تعيق الاستفتاء، تعلن المفوضية عن موعد آخر ومكان الاستفتاء في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ الموعد الأول».

ونص القانون على أن ضرورة إعلان «المفوضية النتائج الأولية مع نهاية الاستفتاء وبما لا يتجاوز 10 عشرة أيام من تاريخ الاستفتاء»، كما أجاز «لذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم علي ورقة الاستفتاء، اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاستفتاء، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد».

وألزم القانون المفوضية بإعلان النتائج النهائية للاستفتاء خلال 14 يومًا من تاريخ إعلان النتائج الأولية وانقضاء مواعيد الطعن، ونشرها في مختلف وسائل الإعلام الرسمية وعلي موقعها الإلكتروني.

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