القائم بأعمال السفير الأميركي في ليبيا رفقة وفد عسكري تزور مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 06:45 مساء

وصلت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ستيفاني وليامز إلى مصراتة يرافقها ضباط أمريكيون من قيادة «أفريكوم».

وأظهرت صور نُشرت على موقع «فيسبوك» نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وهو يستقبل ستيفاني وليامز بحضورعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة.

وقال مصدر مطلع إن «الضباط الأميريكيين عقدوا اجتماعات منفصلة مع معيتيق وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وعدد من العسكريين ونواب مصراتة بمبنى الكلية الجوية بمطار مصراتة».

ولفت المصدر إلى أن«قادة قوات البنيان المرصوص وعلى رأسهم العميد بشير القاضي ومحمد الغصري لم يحضروا الاجتماعات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكهرباء: 500 ميغاوات عجزًا متوقعًا.. وطرح الأحمال ساعتان
ليبيا
انقطاع المياه عن عدد من مناطق سرت
ليبيا
ليبيا تخسر من إيطاليا (0-6) في البحر المتوسط وتودع البطولة
رياضة محلية
على «فيس بوك»: جماهير أهلي طرابلس تتجمهر ضد اتحاد الكرة
رياضة محلية
هولندا تقر حظرًا جزئيًّا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة
دولى
قرار نهائي يحسم مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي الكأس
رياضة محلية
ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحدث لجسمك حين تعيش في المرتفعات؟