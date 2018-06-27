القائم بأعمال السفير الأميركي في ليبيا رفقة وفد عسكري تزور مصراتة

وصلت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ستيفاني وليامز إلى مصراتة يرافقها ضباط أمريكيون من قيادة «أفريكوم».

وأظهرت صور نُشرت على موقع «فيسبوك» نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وهو يستقبل ستيفاني وليامز بحضورعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة.

وقال مصدر مطلع إن «الضباط الأميريكيين عقدوا اجتماعات منفصلة مع معيتيق وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وعدد من العسكريين ونواب مصراتة بمبنى الكلية الجوية بمطار مصراتة».

ولفت المصدر إلى أن«قادة قوات البنيان المرصوص وعلى رأسهم العميد بشير القاضي ومحمد الغصري لم يحضروا الاجتماعات».