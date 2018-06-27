بيان رباعي غربي: الموارد الليبية الحيوية يجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وبإشراف حكومة الوفاق الوطني
القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 06:22 مساء
حكومات أميركا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا تقول «إن الموارد الليبية الحيوية يجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية لشركة النفط الوطنية الشرعية وبإشراف حكومة الوفاق الوطني» وفق بيان مشترك نشرته الخارجية الأميركية.
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