من يحق له المشاركة في الاستفتاء على الدستور؟

القاهرة ـ بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 27 يونيو 2018, 05:50 مساء
مشروع قانون الاستفتاء على الدستور حدد ثلاثة شروط للمشاركة في التصويت

حدد مشروع قانون الاستفتاء على الدستور ثلاثة شروط للمشاركة في التصويت على مشروع الدستور المزمع طرحه قريبًا، وذلك بعدما تنظم المفوضية العليا سجلات الناخبين وآليات وضوابط القيد ومراجعة بياناتها.

واشترطت مسودة مشروع القانون الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، لمن يحق له المشاركة في الاستفتاء أن يكون ليبي الجنسية بالغًا سن 18 عامًا يوم التسجيل، وأن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يكون حائزًا على الرقم القومي ومقيدًا بسجل الناخبين.

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وحدد مشروع القانون إجراءات الطعن على أي خرق أوضد أي ناخب أوالطعن على النتائج الأولية خلال 48 ساعة من وقوع الخرق، كما ألزمت المحكمة الجزئية بنطاق مركز الاستفتاء الفصل في الطعون خلال ثلاثة أيام من تقديمها، كما يحق الاستئناف على الحكم أمام المحكمة الابتدائية خلال 3 أيام أخرى.

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