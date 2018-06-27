إصابة مدني برصاص عشوائي داخل سيارته في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 04:29 مساء
مستشفي الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (بوابة الوسط).

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث مدنيًا مصابًا برصاص عشوائي داخل سيارته في مدينة طبرق شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» الأربعاء «إن المواطن خطاب حسين صالح (51 عامًا) أصيب بطلق ناري عشوائي في الرأس أثناء وقوفة على إحدى إشارات المرور في طبرق.

وأضافت: «حالة المصاب مستقرة وإصابته ليست خطيرة ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة له بالمستشفى».

وتعاني المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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