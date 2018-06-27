بالصور: اتحاد طلبة ليبيا يشارك في المؤتمر الدولي للشباب بماليزيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 27 يونيو 2018, 03:35 مساء

شارك الاتحاد العام لطلبة ليبيا في المؤتمر الدولي للشباب والتنمية المستدامة بدعوة من الجمعية العامة للشباب العالمي، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الماليزية والذي تقام فعالياته بمدينة maleka بماليزيا.

وقال رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا، عبدالحميد العبار، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المؤتمر يشارك به العديد من المنظمات الدولية الشبابية على مستوى العالم وسفراء الدول.

وأوضح العبار أن فعاليات المؤتمر تستمر حتى الجمعة 29 يونيو الجاري، في مشاركة تأتي ضمن ما يقوم بها الاتحاد العام لطلبة ليبيا على المستوى الدولي في إطار سعي الاتحاد العام لنقل صوت الشباب الليبي والطالب الليبي بصفة خاصة على المستوى الدولي.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكهرباء: 500 ميغاوات عجزًا متوقعًا.. وطرح الأحمال ساعتان
ليبيا
انقطاع المياه عن عدد من مناطق سرت
ليبيا
ليبيا تخسر من إيطاليا (0-6) في البحر المتوسط وتودع البطولة
رياضة محلية
على «فيس بوك»: جماهير أهلي طرابلس تتجمهر ضد اتحاد الكرة
رياضة محلية
هولندا تقر حظرًا جزئيًّا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة
دولى
قرار نهائي يحسم مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي الكأس
رياضة محلية
ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحدث لجسمك حين تعيش في المرتفعات؟