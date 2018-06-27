بالصور: اتحاد طلبة ليبيا يشارك في المؤتمر الدولي للشباب بماليزيا

شارك الاتحاد العام لطلبة ليبيا في المؤتمر الدولي للشباب والتنمية المستدامة بدعوة من الجمعية العامة للشباب العالمي، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الماليزية والذي تقام فعالياته بمدينة maleka بماليزيا.

وقال رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا، عبدالحميد العبار، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المؤتمر يشارك به العديد من المنظمات الدولية الشبابية على مستوى العالم وسفراء الدول.

وأوضح العبار أن فعاليات المؤتمر تستمر حتى الجمعة 29 يونيو الجاري، في مشاركة تأتي ضمن ما يقوم بها الاتحاد العام لطلبة ليبيا على المستوى الدولي في إطار سعي الاتحاد العام لنقل صوت الشباب الليبي والطالب الليبي بصفة خاصة على المستوى الدولي.

