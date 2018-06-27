كاجمان يناقش أزمة الخبز مع رئيس النقابة العامة للمخابز

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، اليوم الأربعاء، مع رئيس النقابة العامة للمخابز محمد بوخريص، أزمة الدقيق والوقود لدى المخابز في مختلف المدن الليبية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنه جرى الاتفاق خلال اللقاء الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، على عقد اجتماع مع المسؤولين عن شركة البريقة لتسويق النقط بشأن تزويد الوقود للمخابز حسب الاحتياجات الإنتاجية للمخابز المتحصلة على التراخيص والأذونات اللازمة لمزاولة نشاط صناعة الخبز والخبيز من الجهات ذات العلاقة.

