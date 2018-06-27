سلامة يستمع إلى مقترحات أبناء طبرق بشأن أولويات الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 03:12 مساء
عدد من الحضور في الملتقى الوطني الليبي بطبرق. (صورة من البعثة الأممية)

استمع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، إلى آراء أبناء مدينة طبرق، خلال الملتقى الوطني الليبي الذي عقد في المدينة اليوم، حول عدة محاور أهمها أولويات الحكومة، والأمن والدفاع، توزيع السلطات، والعملية الدستورية والمسار الانتخابي.

ونشرت البعثة الأممية تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورًا توضح مجريات النقاش حول هذه المحاور في حضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

ووصل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إلى مدينة طبرق، اليوم الأربعاء، للمشاركة في الملتقى الوطني الليبي الذي يعقد في البلدية، وينظمه مركز الحوار الإنساني في جنيف بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأطلق مركز الحوار الإنساني في أبريل الماضي اللقاءات التمهيدية ضمن المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي.

ويسعى القائمون على المسار التشاوري في المرحلة النهائیة منه إلى «تجمیع كل الردود والمقترحات وتضمینها في ورقة نهائیة ستشكِّل نتیجة رئیسة للملتقى الوطني»، الذي «ستتكفل منظمة الحوار الإنساني بالإسناد اللوجستي وتیسیر هذا المسار» بتفویض من المبعوث الأممي إلى لیبیا غسان سلامة.

غسان سلامة خلال حضوره الملتقى الوطني الليبي بطبرق. (صورة من البعثة الأممية)
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