وزيرة الدفاع الإيطالية تزور ليبيا الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 02:46 مساء
وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا. (الإنترنت)

قالت وكالة (آكي) الإيطالية إن وزيرة الدفاع، إليزابيتا ترينتا، ستؤدي زيارة رسمية إلى ليبيا في شهر يوليو المقبل.

وأكدت الوكالة أن المسؤولة الإيطالية ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الليبيين بشأن القضايا المتعلقة بالأمن وبناء القدرات ومكافحة الإتجار بالبشر.

وهذه الزيارة الثانية من نوعها لمسؤول رفيع في الحكومة الإيطالية الجديدة، بعد تلك الخاطفة التي أداها يوم الاثنين الماضي نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وكان وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، دانيلو تونينيللي، أعلن نية حكومة بلاده تزويد ليبيا بزوارق دورية لمساعدة خفر السواحل الليبي على تغطية أفضل لسواحله، والقيام بعمليات بحث وإنقاذ للمهاجرين على متن قوارب الهجرة المنطلقة من الشواطئ الليبية.
 

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