الكهرباء: 500 ميغاوات عجزًا متوقعًا.. وطرح الأحمال ساعتان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 02:30 مساء
إحدى محطات الكهرباء في ليبيا. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ5300 ميغاوات، متوقعة عجزًا يقدر بـ500 ميغاوات.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها إن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة نحو 5800 ميغاوات، وهو يرتفع على التوليد المتاح بنحو 500 ميغاوات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن طرح الأحمال سيكون في حدود ساعتين.

وكانت الشركة ناشدت المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات، مما يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.
 

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