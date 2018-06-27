المجبري غادر إلى تونس بعد تضارب معلومات عن خطفه

نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري. (أرشيفية: بوابة الوسط)

غادر نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري البلاد متوجها إلى تونس بعد تضارب معلومات عن خطفه أمس الثلاثاء خلال وجوده في العاصمة طرابلس.

وأوضح أحد مستشاري المجبري، الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه «إنّ مجموعة مسلحة أطلقت سراحه ليلة أمس بعد تدخل جهات لم يسمها، ليتوجه بعدها إلى جهة آمنة حتى الصباح» .

ونفى مصدر من المجلس الرئاسي أمس لـ«بوابة الوسط» تعرض المجبري لعملية خطف في العاصمة طرابلس، لكن مستشار نائب رئيس المجلس أكد اقتحام مسلحين مقر إقامته، ووقع اشتباك بين مرافقي المجبري والمسلحين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة نقل على أثرها إلى المستشفى.

ولم يصدر حتى الساعة أي تصريح أو بيان من نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، بشأن حقيقة الواقعة.