غسان سلامة يصل طبرق

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يصل طبرق. (صورة من البعثة الأممية)

وصل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إلى مدينة طبرق، اليوم الأربعاء، للمشاركة في الملتقى الوطني الليبي الذي يعقد في البلدية، وينظمه مركز الحوار الإنساني في جنيف بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأطلق مركز الحوار الإنساني في أبريل الماضي اللقاءات التمهيدية ضمن المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي.

ويسعى القائمون على المسار التشاوري في المرحلة النهائیة منه إلى «تجمیع كل الردود والمقترحات وتضمینها في ورقة نهائیة ستشكِّل نتیجة رئیسة للملتقى الوطني»، الذي «ستتكفل منظمة الحوار الإنساني بالإسناد اللوجستي وتیسیر هذا المسار» بتفویض من المبعوث الأممي إلى لیبیا غسان سلامة.

وكان المبعوث الأممي قال خلال كلمة له بإحدى جلسات الملتقى التشاورية في طرابلس إن الملتقى الوطني الليبي هو «الطريقة المثلى لكي يرافقنا الشعب الليبي نفسه في إعادة بناء الدولة الليبية»، مؤكدًا أنه «لا يمكن أن نتصور إعادة بناء دولة كبيرة مثل ليبيا، ونحن ندير ظهرنا لأهالي ليبيا».

وأضاف المبعوث الأممي أن العنصر الأخير في خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا هو الملتقى الوطني الذي يهدف إلى «الاستماع إلى الشعب الليبي واحترام إرادته وليس الابتعاد عنه أو الزعم بالتحدث باسمه دون الاستماع المسبق له».

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يصل طبرق. (صورة من البعثة الأممية)

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يصل طبرق. (صورة من البعثة الأممية)

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يصل طبرق. (صورة من البعثة الأممية)