إدارة الاحتياط العام بـ«تعليم الوفاق» تناقش خطة عملها للربع الثالث من العام 2018

ناقشت إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، خطة عملها للربع الثالث من العام 2018.

واستعرض مدير إدارة الاحتياط العام، عبدالفتاح الفاضلي، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة بطرابلس جميع القرارات والتعميمات الصادرة عن الوزارة، وتابع نتائج أعمال التكليفات لرؤساء الأقسام والوحدات والموظفين الصادرة عن الإدارة، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى التباحث حول خطة الإدارة لتنظيم ورشة عمل خلال شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى مناقشة آليات مراجعة الملاكات الوظيفية وصرف علاوة الحصة، فضلاً عن بحث سبل توفير الاحتياجات الأساسية لعمل الإدارة.

