إدارة الاحتياط العام بـ«تعليم الوفاق» تناقش خطة عملها للربع الثالث من العام 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 01:17 مساء

ناقشت إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، خطة عملها للربع الثالث من العام 2018.

واستعرض مدير إدارة الاحتياط العام، عبدالفتاح الفاضلي، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة بطرابلس جميع القرارات والتعميمات الصادرة عن الوزارة، وتابع نتائج أعمال التكليفات لرؤساء الأقسام والوحدات والموظفين الصادرة عن الإدارة، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى التباحث حول خطة الإدارة لتنظيم ورشة عمل خلال شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى مناقشة آليات مراجعة الملاكات الوظيفية وصرف علاوة الحصة، فضلاً عن بحث سبل توفير الاحتياجات الأساسية لعمل الإدارة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكهرباء: 500 ميغاوات عجزًا متوقعًا.. وطرح الأحمال ساعتان
ليبيا
انقطاع المياه عن عدد من مناطق سرت
ليبيا
ليبيا تخسر من إيطاليا (0-6) في البحر المتوسط وتودع البطولة
رياضة محلية
على «فيس بوك»: جماهير أهلي طرابلس تتجمهر ضد اتحاد الكرة
رياضة محلية
هولندا تقر حظرًا جزئيًّا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة
دولى
قرار نهائي يحسم مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي الكأس
رياضة محلية
ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحدث لجسمك حين تعيش في المرتفعات؟