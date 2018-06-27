انتشال جثة لأحد المهاجرين غير الشرعيين من على شواطئ مصفاة الزاوية

انتشال جثة لأحد المهاجرين من على شواطئ مصفاة الزاوية. (صورة من الهلال الأحمر)

انتشل فريق الهلال الأحمر فرع الزاوية، اليوم الأربعاء، جثة لأحد المهاجرين غير الشرعيين من على شواطئ مصفاة الزاوية.

ونشر الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا توضح انتشال الجثة وطريقة تعامل عناصره معها قبل تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأعلن الهلال الأحمر فرع الزاوية الخميس الماضي انتشال أربع جثث لمهاجرين غير شرعيين من على شواطئ مدينة الزاوية.

وقال الهلال الأحمر إن «الجثث الأربع كانت لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية جرى العثور عليها بميناء مرسى ديلة في مدينة الزاوية».

انتشال جثة لأحد المهاجرين من على شواطئ مصفاة الزاوية. (صورة من الهلال الأحمر)