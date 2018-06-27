مهاجرة نيجيرية تضع مولودًا جديدًا

المولود الذي وضعته الأم النيجيرية. (صورة من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس)

وضعت أم نيجيرية من المهاجرات غير الشرعيات من نزيلات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، مولودًا جديدًا.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أمًا نيجيرية من نزيلات فرع الجهاز وضعت مولودا ذكرا، منوها إلى أن عملية الولادة تمت داخل العيادة الطبية بفرع طرابلس وتحت إشراف المختصين من أطباء الهيئة الطبية الدولية.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.