عضو بالمجلس البلدي سرت يحذر من تردى الخدمات و«احتقان كبير في الشارع السرتاوي»

حذر عضو بالمجلس البلدي سرت غيث عبد الله أوحيدة من تردى مستوى الخدمات بالمدينة، مشيراً إلى أن هناك «احتقان كبير في الشارع السرتاوي».

وأرسل عضو بالمجلس البلدي غيث عبد الله أوحيدة دعوة إلى أعضاء مجلسا النواب والدولة عن مدينة سرت لعقد اجتماع طارئ لبحث «التداعيات الاخيرة بالمدينة».

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، قررت الأحد الماضي رفع الإيقاف الاحتياطي عن العمل بحقِّ عميد بلدية سرت مختار خليفة فرج المعداني والسماح له بممارسة عمله على رأس البلدية.

وكانت رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف بحكومة الوفاق الوطني، نصر علي حسن، أصدر مطلع يونيو الجاري قرارًا بإيقاف عميد بلدية سرت مختار خليفة فرج عن العمل احتياطيًا لدواعي ومتطلبات المصلحة العامة.