مواطنون من درنة يرفعون أعلام الاستقلال وصور المشير حفتر

بدأ عدد من الأهالي بمدينة درنة، اليوم الثلاثاء، تركيب أعلام الاستقلال ورفع صور القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بالمدينة استعدادًا ليوم التحرير المنتظر الذي سيعلنه القائد العام للجيش، حسب ما أكد آمر غرفة عمليات «عمر المختار»، اللواء سالم مفتاح الرفادي.

وقال شهود عيان لـ«بوابة الوسط» إن هناك فرحة كبيرة من قبل أهالي درنة الذين كانوا ينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر وعودة الحياة الطبيعية إليها ودخول كافة أنواع المواد الغذائية والخضراوات والفواكه والمواد الصحية وغيرها للمستشفيات والعيادات بالمدينة.

وأضاف المصدر أن أغلب النازحين في مناطق ومدن سوسة ورأس الهلال وكرسة وشحات ومرتوبة والتميمي وطبرق عادوا إلى منازلهم بالمناطق المحررة في مدينة درنة وهم سعداء لهذا الأمر.