عائلة من بنغازي تفقد الاتصال بنجلها وتناشد السلطات الأمنية العثور عليه

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 10:39 مساء
الشاب عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المجبري الذي فقد الاتصال به.

أعلنت عائلة الشاب عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المجبري في مدينة بنغازي، أنها فقدت الاتصال بنجلها منذ يوم الاثنين 18 يونيو الجاري، مناشدة السلطات الأمنية بالمدينة مساعدتها في العثور عليه وإعادته إلى منزل العائلة.

وقال أحد أفراد العائلة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن الشاب عبدالرحمن خرج من المنزل وهو يقود سيارة «هيونداي رصاصية اللون» ولم يعد للمنزل منذ ذلك الحين، وفقد الاتصال به، مطالبًا مَن يتعرف على مكان تواجده بالتوجه وإبلاغ الجهات المختصة فورًا.

وأكدت عائلة الشاب عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المجبري، وهو من سكان منطقة الصابري في مدينة بنغازي، أن نجلهم شاب عادي جدًّا ولا يتبع أية جهة عسكرية أو مدنية وليس لديه أي توجهات سياسية أو دينية.

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