«الرئاسي» يبحث الإجراءات القانونية لمواجهة الموقف بالهلال النفطي

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء اجتماعًا طارئًا بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج وبحضور أعضاء المجلس أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبدالسلام كجمان ومحمد عماري وأحمد حمزة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع تناول تطورات الوضع في منطقة الهلال النفطي، مشيرًا إلى أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي أكدوا أن «ما تم إعلانه من جهات غير مخولة بتسليم الموانئ النفطية لكيان غير معترف به، أمر غير مقبول لا يخدم مصلحة الليبيين، ويتناقض مع مسار التوافق ويخالف قرارات مجلس الأمن ومواقف المجتمع الدولي، كما أنه يتعدي على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط، الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط».

وأوضح المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الاجتماع «بحث الإجراءات القانونية المحلية والدولية لمواجهة هذا الموقف»، في منطقة الهلال النفطي.

وأشار إلى أن المجلس بحث خلال اجتماع ما تم من إجراءات لتنفيذ الترتيبات المالية للعام 2018، ومسارات إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع مصرف ليبيا المركزي وبرامج تحسين أداء قطاع الخدمات العامة.