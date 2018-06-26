قوات الجيش تسيطر على حي المغار في درنة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 09:31 مساء

أكد مسؤول مكتب الإعلام في الكتيبة «276 مشاة»، المنذر الخرطوش، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من السيطرة على حي المغار بعد السيطرة على مرصد تابع للجماعات الإرهابية بمنطقة وسط البلاد في مدينة درنة.

وأوضح الخرطوش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش عثرت على حقيبة بها عملات أجنبية ومصوغات (ذهب)، مؤكدًا تسليمها إلى غرفة عمليات الكرامة الرئيسية.

وأضاف أن مقاتلي التنظيمات الإرهابية محاصرون في عدة شوارع وأزقة بمنطقة وسط البلاد بعد فرض السيطرة على منطقة المغار بالكامل، لافتًا إلى أن الجيش الليبي بدأ عملية عسكرية للسيطرة على المغار خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتم تقسيم المنطقة إلى ثلاثة محاور.

وأشار الخرطوش، إلى أن الجيش الليبي فقد عشرة عسكريين قضوا جراء الاشتباكات المسلحة، بينهم النقيب جمال سعد سليمان البرعصي التابع للشرطة، بالإضافة إلى 25 جريحًا.

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