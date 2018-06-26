وصول أجهزة طبية حديثة إلى قسم الغسيل الكلوي بمستشفى «ابن سينا» في سرت

وصل إلى قسم غسيل الكلى بمستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت عدد من الأسـرَّة والأجهزة الطبية الحديثة الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي الذين يترددون على المستشفى لتلقي العلاج والخدمات الصحية.

وأفادت رئيسية قسم غسيل الكلى بالمستشفى، الدكتورة مسعودة اعنيزة «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن القسم تسلم ثلاثة أجهزة حديثة تضاف للأجهزة الموجودة بالقسم، البالغ عددها أكثر من 12 جهازًا للغسيل الكلوي.

وأوضحت اعنيزة أن قسم الغسيل الكلوي بمستشفى «ابن سينا» في سرت يتردد عليه أكثر من 70 مريضًا ومريضة في أوقات مختلفة يوميًّا، مشيرة إلى أن من بين المرضى مَن يتردد مرتين أسبوعيًّا ومرضى آخرين بواقع مرة كل 48 ساعة.

وأضافت أن قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى تسلم أيضًا سريرين طبيين حديثين مجهزين بأحدث التقنيات الطبية، لافتة إلى أن هذه المساعدات كانت بجهود أطباء المستشفى وبمساعٍ خاصة مع جهات مختلفة، منوهة إلى أنه سيتم تزويد القسم بأجهزة أخرى ومعدات وأدوية لصالح مرضى الفشل الكلوي.