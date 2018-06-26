السفيرة الفرنسية تدعو وفد مصراتة إلى زيارة باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 07:19 مساء

وجهت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بريجيت كرومي، الدعوة لوفد من مدينة مصراتة لزيارة العاصمة باريس لاستكمال المناقشات في عدد من قضايا الشأن الليبي، وإمكانية السير في توفير الظروف الملائمة «لإنجاح عملية انتخابية نزيهة تخرج البلاد من الانسداد السياسي» وفق ما نشرته بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ووصلت، اليوم الثلاثاء، سفيرة فرنسا لدى ليبيا إلى مدينة مصراتة في زيارة رسمية عقدت خلالها اجتماعًا بمقر ديوان البلدية، ضم كلاً من عميد بلديتها مصطفى كرواد، ووكيل ديوان البلدية أسامة بادي، وممثلين عن التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة.

ونقلت بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السفيرة بريجيت كرومي قالت: «إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على رأي ممثلي المدينة، ووجهة نظر مختلف مكوناتها بعدد من القضايا في الشأن الليبي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية السير في توفير الظروف الملائمة لإنجاح عملية انتخابية نزيهة تخرج البلاد من الانسداد السياسي، وآلية جمع الأطراف الليبية المختلفة، وفرص إيجاد توافق فيما بينها، ودور بعثة الأمم المتحدة في ذلك»، مؤكدة أن لمدينة مصراتة دورًا مهمًّا في اكتمال العملية السياسية في ليبيا.

من جانبهم أكد أعضاء المجلس البلدي مصراتة ونواب المدينة الحاضرون الاجتماع الدور المهم لفرنسا «في إحداث توازن بين الأطراف السياسية الليبية المختلفة»، مشددين على «أهمية استمرار الدعم اللازم للمؤسسات الرسمية الشرعية للدولة الليبية المعترف بها دوليًّا، ومساعدة الليبيين على إنهاء الأجسام الموازية لها»، وفق ما نشرته بلدية مصراتة.

كما أكدت كرومي، في نهاية اللقاء مع ممثلي مصراتة، وقوف بلادها إلى جانب ليبيا في الوصول إلى حالة من الاستقرار.

وعقب الاجتماع أجرت السفيرة الفرنسية والوفد المرافق لها رفقة عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الدائمة للصحة بالمجلس محمد التومي، زيارة إلى مركز مصراتة الطبي، في إطار تحديد أوجه التعاون وفق برنامج مركز دعم الأزمات بوزارة الخارجية الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي والإنساني.

وقالت بلدية مصراتة إنه جرى «تحديد أوجه التعاون الأولية في ثلاثة محاور رئيسية؛ تتعلق بالتأهيل والتكوين للعناصر الطبية، والتوأمة مع مؤسسات مناظرة، وتوفير الاحتياجات العاجلة، بالإضافة إلى بعض مجالات التعاون الأخرى، التي سيتم التواصل معها من خلال ممثل مركز دعم الأزمات جيوم كورتي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
مرتضي منصور يتخذ إجراءات اعتقال نجم الكرة المصرية
رياضة عالمية
البحث عن 12 فتى فقدوا في مغارة بتايلاند
منوعات
ترامب يشير إلى تقدم في الشرق الأوسط.. ولكنه يلتزم الصمت بشأن خطة السلام
عربى
السفير الأوكراني: لاحظت التحسن الأمني منذ دخولي عبر منفذ رأس جدير
ليبيا
بالفيديو: احتفال بنما بهدفها الوحيد يجسد روح المونديال
رياضة عالمية
انطلاق تدريبات «ميدوزا 6» المصرية اليونانية القبرصية المشتركة بالمتوسط
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة