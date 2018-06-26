جهاز مكافحة الهجرة: ترحيل 78 مهاجرًا سنغاليًّا إلى بلادهم

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يعلن ترحيل 78 مهاجرًا غير شرعي من دولة السنغال

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الثلاثاء، ترحيل 78 مهاجرًا غير شرعي من دولة السنغال إلى بلادهم عبر مطار إمعيتيقة الدولي جوًّا.

وأشار بيان للجهاز عبر «فيسبوك» إلى أن الجهاز رحل 78 مهاجرًا من دولة السنغال من خلال العودة الطوعية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس بطريق السكة.

وأضاف الجهاز أن «هذه العودة تأتي بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجر IOM».

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم من الجنسيتين المغربية والجزائرية، ومن نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.